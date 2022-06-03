Співачка Світлана Лобода випустила кліп на сингл Молитва. Знаменитість заспівала українською мовою, а пісню супроводжує чорно-білий ролик.

Артистка співає про події в Україні та обіцяє бути поряд зі своїми земляками. Свою роботу вона присвятила серйозній цифрі, про яку раніше ніхто не міг подумати – 3 червня настав 100 день війни. Весь цей час Україна бореться за свою свободу з Росією, яка прийшла знищити людей та все те, чим жили українці.

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– 100 днів від початку іншого життя, інших снів, інших слів та сенсів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ та зістарили мільйони сердець на 100 років. Ми ще святкуватимемо життя на нашій прекрасній землі та пісні співатимемо не від болю, а від щастя! – прокоментувала вихід пісні Лобода до Instagram.

Співачка додала, що їй було складно почати співати знову, але вона впевнена, що музика допоможе пробитися крізь ту темряву, яку принесли окупанти.

У кліпі вона красується у білій довгій сукні на тлі церковних вітражів. Її співи супроводжує живий музичний оркестр, який розташувався на задньому фоні. Вся робота виконана в чорно-білому стилі – так співачка передає весь тягар та горе війни.