Українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час жила в Росії і досі продовжує активно виступати там, висловилася про війну в нашій країні.

В Instagram вона оприлюднила відеозвернення, на якому постала в сльозах. Артистка сказала, що вона українська співачка, яка останні чотири роки жила в Росії та працювала в усьому світі. Нині вона живе в Європі.

– Останні п’ять днів – це найгірше, що сталося зі мною, з моїми рідними та близькими, які живуть в Україні. Я не можу себе зібрати, не розумію, що робити. Я хочу сказати, що в моїй країні – в Україні, відбувається повномасштабна війна, людей вбивають. Люди змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти і з ними поряд маленькі діти, – сказала Лобода у сльозах.

Лобода зазначила, що в Києві живе її родина – тато, сестра, брати, тітки, бабусі, дідусі. Вони всі ховаються в гаражах, підвалах, метро, ​​а вивезти їх немає змоги, оскільки це небезпечно.

– Я вас дуже прошу. Ті, хто може зупинити цей жах. Ми всі маленькі люди і нічого не можемо, але є люди, які вершать долі і можуть зробити так, щоб це пекло закінчилося. Це всесвітня катастрофа для всього світу. До чого ми прийдемо – незрозуміло. Життя всіх нас на волосині, а Україна щомиті втрачає людей, – сказала Світлана.

Артистка зазначила, що всі люди на планеті хочуть миру, а серед її підписників у Instagram – 10 млн росіян.

– Я вас дуже прошу, я благаю вас, давайте все зупинимо, – підсумувала вона.

Варто зазначити, що Лобода відкрито не сказала, що на Україну напала Росія, а також не згадала і президента РФ. Мабуть, боїться втратити підписників, голови яких просякнуті пропагандою.

Нагадаємо, що вночі, 24 лютого, Росія напала на Україну. О 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Що відбувається на п’яту добу масштабної війни – читайте на Фактах ICTV.