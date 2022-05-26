Співачка Світлана Лобода запускає проєкт LOBODA Help Centеr, головною метою якого є надання професійної психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни.

За словами артистки, щодня у соціальних мережах вона отримує велику кількість листів, які не може читати без сліз.

– Неможливо звикнути до нових реалій, неможливо забути пережитий жах, складно впоратися з новими умовами життя, з невпевненістю у завтрашньому дні, а часом і з розпачом. Я знаю ці почуття, бо сама переживаю ці емоції. Я думала, як я можу ще більше допомогти кожному, допомогти не просто відповіддю на листи, не просто підтримати словом, а допомогти максимально більшій кількості людей, – поділилася артистка.

Саме тому Лобода вирішила разом з командою професіоналів відкрити в Telegram чат-бот @lo_help_bot, куди кожен охочий може звернутися та отримати психологічну допомогу.

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Також в межах проєкту LOBODA Help Centеr будуть організовуватися реальні зустрічі з психологами та надаватися матеріальна допомога всім постраждалим.

– Я обіцяю, що почую всіх! Тільки разом ми зможемо пройти цей складний шлях у нашій спільній новій реальності. Ми разом обов’язково впораємося, – додала Лобода.

Нагадаємо, що Світлана Лобода визнала напад РФ на Україну лише через місяць війни. Вона записала відеозвернення до українського народу, а також почала публікувати в мережі інформацію про свою благодійну діяльність в Україні.