Певица Светлана Лобода приехала в родной город Ирпень, который разрушили российскими оккупанты.
Разрушенные рашистами улицы артистке лично показал мэр города Александр Маркушин. Также она побывала на разбомбленном мосте, где прятались мирные жители.
Попала Лобода и на уличный концерт, во время которого пели гимн Украины.
Более того, в начале июня Светлана сказала, что на протяжении трех месяцев не давала концертов, однако сейчас решила возобновить свою деятельность. Артистка отметила, что половина денег с ее выступлений пойдут на помощь Ирпеню.
Стоит отметить, что Светлана Лобода годами строила карьеру в РФ и даже проживала там какое-то время. В начале полномасштабной войны певица молчала, однако спустя четыре дня все таки решила высказаться в видеообращении, но не назвала своей четкой позиции. Лишь спустя месяц артистка назвала виновников войны.
Недавно Светлана Лобода представила песню о войне на украинском языке. Композиция получила название Молитва. Вместе с треком артистка представила черно-белое видео.