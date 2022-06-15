Певица Светлана Лобода приехала в родной город Ирпень, который разрушили российскими оккупанты.

Разрушенные рашистами улицы артистке лично показал мэр города Александр Маркушин. Также она побывала на разбомбленном мосте, где прятались мирные жители.

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Попала Лобода и на уличный концерт, во время которого пели гимн Украины.

Более того, в начале июня Светлана сказала, что на протяжении трех месяцев не давала концертов, однако сейчас решила возобновить свою деятельность. Артистка отметила, что половина денег с ее выступлений пойдут на помощь Ирпеню.

Стоит отметить, что Светлана Лобода годами строила карьеру в РФ и даже проживала там какое-то время. В начале полномасштабной войны певица молчала, однако спустя четыре дня все таки решила высказаться в видеообращении, но не назвала своей четкой позиции. Лишь спустя месяц артистка назвала виновников войны.

Недавно Светлана Лобода представила песню о войне на украинском языке. Композиция получила название Молитва. Вместе с треком артистка представила черно-белое видео.