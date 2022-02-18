Адвокат сім’ї застреленої Галини Гатчинс розкрив нові деталі трагічного вбивства на знімальному майданчику вестерну Іржа.

Нещодавно стало відомо, що родина Галини Гатчинс подала до суду на Алека Болдвіна. Проте, за словами адвоката Брайана Пеніша, актор повністю заперечує та відмовляється брати на себе будь-яку відповідальність за смерть оператора.

Болдвін відмовився від навчання безпечному поводженню зі зброєю та звинувачує в інциденті інших людей.

– Він не бере на себе жодної відповідальності. По-перше – відмовився від будь-яких занять з безпечного поводження зі зброєю, по-друге – направив пістолет на когось на знімальному майданчику… Він не мав наміру стріляти зі зброї і не повинен був цього робити. Ніхто не очікував, що він це зробить, але з необережності Алек вистрілив зі зброї, направивши її на трьох людей. В результаті одного вбив, іншого поранив, – сказав Брайан.

Сім’я оператора Галини Гатчинс подала до суду на знімальну групу за неправомірну смерть. Позов подано від імені чоловіка жінки – Метью, а також їхнього сина Андроса.

Тепер Алеку Болдвіну як генеральному продюсеру картини та виконавцю головної ролі належить виступити в суді в якості свідка.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року з необережності Алек Болдвін застрелив Галину Гатчинс, внаслідок чого вона померла. За трагічним випадком, зброя була заряджена не холостими патронами, а бойовими.

Сам Болдвін запевняє, що не натискав на спусковий гачок револьвера і не знає, як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик.