Адвокат семьи застреленной Галины Хатчинс раскрыл новые детали трагического убийства на съемочной площадке вестерна Ржавчина.

Недавно стало известно, что семья Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина. Однако по словам адвоката Брайана Пэниша, актер полностью отрицает и отказывается брать на себя какую-либо ответственность за смерть оператора.

Болдуин отказался от обучения безопасному обращению с оружием и обвиняет в инциденте других людей.

— Он не берет на себя никакой ответственности. Во-первых — отказался от каких-либо занятий по безопасному обращению с оружием, во-вторых — направил пистолет на кого-то на съемочной площадке… У него не было намерения стрелять из оружия и он не должен был этого делать. Никто не ожидал, что он это сделает, но по неосторожности Алек выстрелил из оружия, направив его на трех человек. В итоге — одного убил, другого ранил, — сказал Брайан.

Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на съемочную группу за неправомерную смерть. Иск подан от имени мужа женщины — Мэтью, а также их сына Андроса.

Теперь Алеку Болдуину как генеральному продюсеру картины и исполнителю главной роли предстоит выступить в суде в качестве свидетеля.

Напомним, что в октябре 2021 года по неосторожности Алек Болдуин застрелил Галину Хатчинс, в результате чего она умерла. По трагической случайности, оружие было заряжено не холостыми патронами, а боевыми.

Сам Болдуин уверяет, что не нажимал на спусковой крючок револьвера и не знает, как боевой патрон попал на съемочную площадку.