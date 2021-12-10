Актор Алек Болдуін опублікував на своїй Instagram-сторінці лист від 25 членів знімальної команди фільму Іржа, під час роботи над яким застрелили Галину Гатчинс. У документі стверджується, що всі заяви про погані та небезпечні умови роботи є брехнею, і багато хто хоче продовження роботи над картиною.

– Робочий бойовий дух на знімальному майданчику був високим. Сміх та оптимізм були звичайним явищем серед акторів та знімальної групи. Від режисера до помічників з виробництва — всі відділи добре працювали разом, співпрацюючи та допомагаючи один одному досягати спільних мистецьких цілей, – йдеться у листі.

Тім Баррера, другий помічник режисера заявив, що листа підписали ті люди, які боялися говорити свою правду, і лише зібравшись разом змогли все розповісти.

– Ми підтримуємо один одного та співпрацюємо зі слідчими, а також просимо виявити співчуття до нас до завершення розслідування, – також заявлено у листі на сторінці Алека Болдвіна.

У документі також стверджується, що багато хто пішов зі знімальної команди після трагедії, але зараз залишилися ті, кому подобалося працювати – вони хочуть продовжити знімати картину.

Українець Сергій Світний, який був близьким другом загиблої, подав до суду на Болдвіна та інших творців фільму за недбалість. Позивач має свою думку щодо листа.

– Багато людей на знімальному майданчику, які були працьовитими членами знімальної групи, не знали про серйозні порушення техніки безпеки. Під час виробництва Іржі це відбувалося щодня. Алек Болдвін, як продюсер, знав чи мав би знати про небезпечні умови. Крім того, він був тим, хто направив пістолет на іншу людину і натиснув на курок, зробивши смертельний постріл. Він не може уникнути відповідальності, – запевняє Сергій.

У листопаді на знімальному майданчику фільму Іржа отримала поранення Галина Гатчинс. Її вертольотом доправили до лікарні в місті Альбукерке, але там вона померла. Проти Алека Болдвіна та знімальної групи фільму подали судовий позов, а знімання картини було зупинено. Раніше він дав перше інтерв’ю після інциденту, де заявив, що не почувається винним через те, що випадково застрелив оператора Галину Гатчинс.