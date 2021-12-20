Американську співачку Дженніфер Лопес не турбують коментарі її коханого, актора Бена Аффлека щодо шлюбу з екс-дружиною.

Після того, як Бен Аффлек назвав шлюб із Дженніфер Гарнер причиною свого алкоголізму, на актора обрушилася маса негативних коментарів. Сюди ж приплели і Лопес, сказавши, що вона незадоволена його словами, проте співачка спростувала цю інформацію та стала на захист коханого.

Дженніфер зазначила, що це зовсім не те, що вона відчуває.

– Ця історія неправда і це не те, що я відчуваю. Я нескінченно поважаю Бена як батька, як чоловіка і як людину, – заявила Лопес.

Нагадаємо, в інтерв’ю американському ведучому Говарду Стерну Бен Аффлек назвав шлюб із акторкою Дженніфер Гарнер причиною свого алкоголізму. Актор зазначив, що почав пити через те, що відчув себе у пастці, оскільки не міг покинути дружину через дітей.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнен були одружені 10 років. За цей період у них з’явилося троє дітей — дві дочки та син. Нині їм 16, 12 та 9 років.

Розлучилося екс-подружжя в 2015 році та наразі актор вирішив звинуватити свою колишню дружину у проблемах із алкоголем. Користувачі мережі негативно відреагували на таку заяву Аффлека, зазначивши, що він не може так говорити про матір своїх дітей.

Сама Гарнер заявила, що такі слова екс-чоловіка для неї як ляпас.