Американскую певицу Дженнифер Лопес не беспокоят комментарии ее возлюбленного, актера Бена Аффлека насчет брака с экс-женой.

После того, как Бен Аффлек назвал брак с Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма, на актера обрушилась масса негативных комментариев. Сюда же приплели и Лопес, сказав, что она недовольна его словами, однако певица опровергла эту информацию и стала на защиту возлюбленного.

Дженнифер отметила, что это вовсе не то, что она чувствует.

— Эта история неправда и это не то, что я чувствую. Я бесконечно уважаю Бена как отца, как супруга и как человека, — заявила Лопес.



Напомним, в интервью американскому ведущему Говарду Стерну Бен Аффлек назвал брак с актрисой Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма. Актер отметил, что начал пить из-за того, что почувствовал себя в ловушке, поскольку не мог бросить жену из-за детей.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнен состояли в браке 10 лет. За этот период у них появилось трое детей — две дочери и сын. Сейчас им 16, 12 и 9 лет.

Расстались экс-супруги в 2015 году и сейчас актер решил обвинить свою бывшую супругу в проблемах с алкоголем. Пользователи сети негативно отреагировали на такое заявления Аффлека, отметив, что он не может так говорить о матери своих детей.

Сама Гарнер заявила, что такие слова экс-супруга для нее как пощечина.