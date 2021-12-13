Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек разом з’явилися на червоній доріжці у Лос-Анджелесі. Вони відвідали прем’єру фільму Джорджа Клуні Ніжний бар, де Аффлек зіграв головну роль.

Зіркова пара разом позувала фотографам та не приховувала своїх почуттів одне до одного. Для чергового світського виходу Лопес обрала ніжний лук.

Вона постала у довгій блакитній сукні від ліванського дизайнера Elie Saab. Фігуру співачки підкреслив блискучий пояс, зірка доповнила образ білим клатчем від Tyler Ellis, сережками-підвісками та макіяжем з акцентом на очах.

Бен Аффлек на червоній доріжці позував у чорному костюмі.

Побачивши нові фото пари, уважні шанувальники згадали архівні кадри Лопес та Аффлека з червоної доріжки. У 2003 році вони так само позували на прем’єрі фільму Джилі, де зіграли головні ролі.

Нещодавно Лопес та Аффлека помітили на побаченні. Пара потрапила в об’єктиви папараці під час прогулянки, а згодом закоханих побачили на вечері у ресторані на Беверлі-Гіллз.

Нагадаємо, що про возз’єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека стало відомо у липні 2021 року. Вони відновили свої стосунки після 17-річної перерви.