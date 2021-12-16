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Дженніфер Лопес незадоволена словами Аффлека про колишню дружину та алкоголізм

16 Грудня 2021, 13:26
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Дженніфер Лопес незадоволена словами Аффлека про колишню дружину та алкоголізм
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Бен Аффлек напоровся на негативну реакцію мережі через своє останнє інтерв’ю, яке він дав Говардові Стерну.

Обговорюючи своє розлучення з Дженніфер Гарнер під час інтерв’ю на Шоу Говарда Стерна Аффлек переклав свої проблеми з алкоголем на колишню дружину

– Я почав пити тому, що опинився у пастці. Думав: Я не можу піти через своїх дітей, але я не щасливий, що мені робити? І я випив пляшку віскі і заснув на дивані, що виявилося не найкращим рішенням, – розповів Аффлек.

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Джерела також повідомляють нам, що Лопес незадоволена цим інтерв’ю.

Співачка не хоче, щоб її втягували у ці скандали.

За словами джерела видання Page Six, Лопес вже познайомилася із Дженніфер Гарнер.

Аффлек і Гарнер були одружені з 2005 до 2015 року. Вони мають троє дітей: Вайолет (16 років), Серафіна (12 років), Самуель (9 років).

Лопес ділить 13-річних близнюків Макса та Еммі з колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Аффлек та Лопес уже познайомили своїх дітей. Вони навіть разом проводять час на свята.

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Джерело
PageSix
Теги
Бен Аффлек , Дженніфер Лопес
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