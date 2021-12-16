Дженніфер Лопес незадоволена словами Аффлека про колишню дружину та алкоголізм

Голлівудський актор Бен Аффлек напоровся на негативну реакцію мережі через своє останнє інтерв’ю, яке він дав Говардові Стерну.

Обговорюючи своє розлучення з Дженніфер Гарнер під час інтерв’ю на Шоу Говарда Стерна Аффлек переклав свої проблеми з алкоголем на колишню дружину

– Я почав пити тому, що опинився у пастці. Думав: Я не можу піти через своїх дітей, але я не щасливий, що мені робити? І я випив пляшку віскі і заснув на дивані, що виявилося не найкращим рішенням, – розповів Аффлек.

Джерела також повідомляють нам, що Лопес незадоволена цим інтерв’ю.

Співачка не хоче, щоб її втягували у ці скандали.

За словами джерела видання Page Six, Лопес вже познайомилася із Дженніфер Гарнер.

Аффлек і Гарнер були одружені з 2005 до 2015 року. Вони мають троє дітей: Вайолет (16 років), Серафіна (12 років), Самуель (9 років).

Лопес ділить 13-річних близнюків Макса та Еммі з колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Аффлек та Лопес уже познайомили своїх дітей. Вони навіть разом проводять час на свята.