Бен Аффлек назвав шлюб з акторкою Дженніфер Гарнер причиною свого алкоголізму. Про це 49-річний актор зізнався під час інтерв’ю з американським ведучим Говардом Стерном.

Сам актор визнає, що його дії були хибними.

Відомо, що зіркова пара прожила у шлюбі 10 років. За цей період у них з’явилося троє дітей – дві доньки та син. Нині їм від 16, 12 та 9 років відповідно.

Бен і Дженніфер розлучилися у 2015 році, і зараз актор вирішив звинуватити свою колишню дружину у проблемах з алкоголем.

Шанувальники з жахом відреагували на коментарі Бена і розкритикували зірку — вони вважають, що актор мав взяти на себе відповідальність за свою поведінку.

You blame your ex wife for drinking? You were a drunk before you married her!” “Speaking poorly about the mother of your children pretty much makes you a terrible father and a total d***head!” Never ever speak poorly of your children’s mother , you got her pregnant what 3 times!!

— Ronin2021 (@Ronin20211) December 15, 2021