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Як ляпас: Бен Аффлек назвав шлюб із Дженніфер Гарнер причиною його алкоголізму

15 Грудня 2021, 15:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Джерело: Getty Images

Бен Аффлек назвав шлюб з акторкою Дженніфер Гарнер причиною свого алкоголізму. Про це 49-річний актор зізнався під час інтерв’ю з американським ведучим Говардом Стерном.

– Я почав пити частково тому, що опинився у пастці. Я подумав: Я не можу піти через своїх дітей, але я не щасливий, що мені робити?, — поділився своїми думками Аффлек.

Сам актор визнає, що його дії були хибними.

– Я випив пляшку віскі та заснув на дивані, що виявилося не рішенням, – додав Бен.

Відомо, що зіркова пара прожила у шлюбі 10 років. За цей період у них з’явилося троє дітей – дві доньки та син. Нині їм від 16, 12 та 9 років відповідно.

Бен і Дженніфер розлучилися у 2015 році, і зараз актор вирішив звинуватити свою колишню дружину у проблемах з алкоголем.

Шанувальники з жахом відреагували на коментарі Бена і розкритикували зірку — вони вважають, що актор мав взяти на себе відповідальність за свою поведінку.

– Ви звинувачуєте свою колишню дружину в алкоголізмі? Ви були п’яні до того, як одружилися з нею! Погані висловлювання про матір ваших дітей перетворюють вас на жахливого батька, – заявив один із користувачів Twitter.

Сама Дженніфер Гарнер також незадоволена публічним визнанням свого колишнього – In Touch повідомляє, що для актриси його слова як ляпас.

Відомо, що у серпні 2018 року Бен опинився у реабілітаційному центрі для лікування від алкоголізму.

Нагадаємо, що Аффлек знову зійшовся з Дженніфер Лопес цього літа — вони зустрічалися ще 2003 року, але скасували своє весілля за день до церемонії. Тепер вони знову разом і часто з’являються на публіці як пара.

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Джерело
The Sun
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