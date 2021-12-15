Бен Аффлек назвав шлюб з акторкою Дженніфер Гарнер причиною свого алкоголізму. Про це 49-річний актор зізнався під час інтерв’ю з американським ведучим Говардом Стерном.

– Я почав пити частково тому, що опинився у пастці. Я подумав: Я не можу піти через своїх дітей, але я не щасливий, що мені робити?, — поділився своїми думками Аффлек.

Сам актор визнає, що його дії були хибними.

– Я випив пляшку віскі та заснув на дивані, що виявилося не рішенням, – додав Бен.

Відомо, що зіркова пара прожила у шлюбі 10 років. За цей період у них з’явилося троє дітей – дві доньки та син. Нині їм від 16, 12 та 9 років відповідно.

Бен і Дженніфер розлучилися у 2015 році, і зараз актор вирішив звинуватити свою колишню дружину у проблемах з алкоголем.

Шанувальники з жахом відреагували на коментарі Бена і розкритикували зірку — вони вважають, що актор мав взяти на себе відповідальність за свою поведінку.

– Ви звинувачуєте свою колишню дружину в алкоголізмі? Ви були п’яні до того, як одружилися з нею! Погані висловлювання про матір ваших дітей перетворюють вас на жахливого батька, – заявив один із користувачів Twitter.

You blame your ex wife for drinking? You were a drunk before you married her!” “Speaking poorly about the mother of your children pretty much makes you a terrible father and a total d***head!” Never ever speak poorly of your children’s mother , you got her pregnant what 3 times!! — Ronin2021 (@Ronin20211) December 15, 2021

Сама Дженніфер Гарнер також незадоволена публічним визнанням свого колишнього – In Touch повідомляє, що для актриси його слова як ляпас.

Відомо, що у серпні 2018 року Бен опинився у реабілітаційному центрі для лікування від алкоголізму.

Нагадаємо, що Аффлек знову зійшовся з Дженніфер Лопес цього літа — вони зустрічалися ще 2003 року, але скасували своє весілля за день до церемонії. Тепер вони знову разом і часто з’являються на публіці як пара.