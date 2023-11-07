Супермодель Белла Хадід продовжує використовувати свої соціальні платформи для підтримки Палестини.
Хадід витримала довгу паузу після атаки по Ізраїлю з боку ХАМАС, після чого опублікувала перший пост. Вона зазначила, що довгий час не могла дібрати слів, щоби висловити свої почуття та думки.
Цим знаменитість палестинського походження не обмежилась і знову виступила зі словами підтримки.
Як Белла Хадід підтримала Палестину
У своєму Instagram супермодель опублікувала зображення оливкового дерева та палестинського прапора.
– Оливкове дерево, що проросло корінням в давню землю, є відображенням палестинців, що глибоко вкорінені у своїй батьківщині, – свідчить підпис до картинки.
Раніше Белла Хадід пояснювала, чому протягом усіх років підтримує рух За вільну Палестину. Їй не хочеться, щоби в її співвітчизниках бачили лише терористів.
Реакція мережі на пост Белли Хадід
Підписники супермоделі щоразу палко підтримують її публікації та закликають не зупинятися.
- Белла завжди лишається Беллою, що обирає людяність перед карʼєрою. Тим часом світ просто спостерігає.
- Дякуємо, що використовуєте свою платформу для виступу проти геноциду.
- Белла Хадід заслуговує на те, щоб бути палестинською принцесою.
- Палестинці заслуговують жити, як і інші люди в цьому світі – мати свободу і право керувати своєю рідною землею.
- Нарешті люди прокидаються! Белло, хай твій батько, родичі та всі твої близькі побачать Палестину вільною!
Раніше родина Хадідів заявляла, що їм надходять смертельні погрози через підтримку Палестини.