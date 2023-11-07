Супермодель Белла Хадід продовжує використовувати свої соціальні платформи для підтримки Палестини.

Хадід витримала довгу паузу після атаки по Ізраїлю з боку ХАМАС, після чого опублікувала перший пост. Вона зазначила, що довгий час не могла дібрати слів, щоби висловити свої почуття та думки.

Цим знаменитість палестинського походження не обмежилась і знову виступила зі словами підтримки.

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Як Белла Хадід підтримала Палестину

У своєму Instagram супермодель опублікувала зображення оливкового дерева та палестинського прапора.

– Оливкове дерево, що проросло корінням в давню землю, є відображенням палестинців, що глибоко вкорінені у своїй батьківщині, – свідчить підпис до картинки.

Раніше Белла Хадід пояснювала, чому протягом усіх років підтримує рух За вільну Палестину. Їй не хочеться, щоби в її співвітчизниках бачили лише терористів.

Реакція мережі на пост Белли Хадід

Підписники супермоделі щоразу палко підтримують її публікації та закликають не зупинятися.

Белла завжди лишається Беллою, що обирає людяність перед карʼєрою. Тим часом світ просто спостерігає.

Дякуємо, що використовуєте свою платформу для виступу проти геноциду.

Белла Хадід заслуговує на те, щоб бути палестинською принцесою.

Палестинці заслуговують жити, як і інші люди в цьому світі – мати свободу і право керувати своєю рідною землею.

Нарешті люди прокидаються! Белло, хай твій батько, родичі та всі твої близькі побачать Палестину вільною!

Раніше родина Хадідів заявляла, що їм надходять смертельні погрози через підтримку Палестини.