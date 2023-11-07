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Порівняла з оливковим деревом: Белла Хадід висловилася на підтримку Палестини

7 Листопада 2023, 12:47
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Белла Хадід
Джерело: Depositphotos

Супермодель Белла Хадід продовжує використовувати свої соціальні платформи для підтримки Палестини.

Хадід витримала довгу паузу після атаки по Ізраїлю з боку ХАМАС, після чого опублікувала перший пост. Вона зазначила, що довгий час не могла дібрати слів, щоби висловити свої почуття та думки.

Цим знаменитість палестинського походження не обмежилась і знову виступила зі словами підтримки.

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Як Белла Хадід підтримала Палестину

У своєму Instagram супермодель опублікувала зображення оливкового дерева та палестинського прапора.

– Оливкове дерево, що проросло корінням в давню землю, є відображенням палестинців, що глибоко вкорінені у своїй батьківщині, – свідчить підпис до картинки.

Раніше Белла Хадід пояснювала, чому протягом усіх років підтримує рух За вільну Палестину. Їй не хочеться, щоби в її співвітчизниках бачили лише терористів.

Реакція мережі на пост Белли Хадід

Підписники супермоделі щоразу палко підтримують її публікації та закликають не зупинятися.

  • Белла завжди лишається Беллою, що обирає людяність перед карʼєрою. Тим часом світ просто спостерігає.
  • Дякуємо, що використовуєте свою платформу для виступу проти геноциду.
  • Белла Хадід заслуговує на те, щоб бути палестинською принцесою.
  • Палестинці заслуговують жити, як і інші люди в цьому світі – мати свободу і право керувати своєю рідною землею.
  • Нарешті люди прокидаються! Белло, хай твій батько, родичі та всі твої близькі побачать Палестину вільною!

Раніше родина Хадідів заявляла, що їм надходять смертельні погрози через підтримку Палестини.

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Теги
Белла Хадід Війна в Ізраїлі
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