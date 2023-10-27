Супермодель Белла Хадід порушила мовчання стосовно кривавого конфлікту, що точиться на Ближньому Сході. Це перша заява знаменитості палестинського походження після того, як ХАМАС розпочав масштабну операцію проти Ізраїлю.

В своєму пості Хадід перепросила у своїх шанувальників за тривалу тишу щодо цього питання.

– Я не знайшла влучних слів для цих глибоко заплутаних і жахливих тижнів, що привернули увагу світу до ситуації, яка забирає життя невинних людей і впливає на сім’ї протягом десятиліть, – написала супермодель в Instagram.

У тому ж пості, де вона розмістила заяву, Белла Хадід опублікувала відео палестинської блогерки, що показує свій погляд на життя в країні. Також зірка розповіла про щоденні смертельні погрози, які їй надходять, сімʼю, що почувається в небезпеці, та відмову мовчати.

Зараз дивляться

– Моє серце розривається, коли я бачу жахливі події, що розгортаються, а також я відчуваю рани поколінь моєї палестинської крові, – поділилася знаменитість.

Сумує Хадід і за ізраїльськими сім’ями, що постраждали внаслідок несподіваної атаки ХАМАСу 7 жовтня. Вона зазначила, що засуджує терористичні напади на будь-яких цивільних осіб. Разом з тим, супермодель пояснила, чому усі ці роки підтримує рух За вільну Палестину.

– Важливо розуміти, як важко бути палестинцем у світі, що бачить в нас лише терористів, які чинять опір миру. Хоча це категорично не так, – зауважила вона.

Белла Хадід поділилася історією своєї родини та розповіла, що її батько Мохаммед Хадід народився в Назареті в 1948 році. Тоді ж 750 тис. палестинців були змушені покинути свої домівки, серед них була і родина її батька.

– Моя сім’я стала свідком 75 років насильства проти палестинського народу – особливо жорстоких вторгнень поселенців, які призвели до знищення цілих громад, холоднокровних вбивств і насильницького виселення сімей з їхніх домівок. Практика поселень на палестинських землях продовжується і донині, – написала Белла Хадід.

Супермодель закликала людей допомогти тим, хто страждає від гуманітарної кризи в Газі. Разом з тим вона заявила, що стоїть на боці людства, та звернулася до своїх шанувальників із закликом “продовжувати тиск на лідерів”, щоби цивільні серед палестинців не перетворились на забутих жертв війни.