Супермодель Белла Хадид продолжает использовать свои социальные платформы для поддержки Палестины.

Хадид выдержала долгую паузу после атаки по Израилю со стороны ХАМАС, после чего опубликовала первый пост. Она отметила, что долгое время не могла подобрать слов, чтобы выразить свои чувства и мысли.

Этим знаменитость палестинского происхождения не ограничилась и снова выступила со словами поддержки.

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Как Белла Хадид поддержала Палестину

В своем Instagram супермодель опубликовала изображение оливкового дерева и палестинского флага.

— Оливковое дерево, проросшее корнями в древнюю землю, является отражением палестинцев, глубоко укоренившихся в своей родине, — гласит подпись к картинке.

Ранее Белла Хадид объясняла, почему на протяжении всех лет поддерживает движение За свободную Палестину. Ей не хочется, чтобы в ее соотечественниках видели только террористов.

Реакция сети на пост Беллы Хадид

Подписчики супермодели каждый раз горячо поддерживают ее публикации и призывают не останавливаться.

Белла всегда остается Беллой, которая выбирает человечность перед карьерой. Тем временем мир просто наблюдает.

Спасибо, что используете свою платформу для выступления против геноцида.

Белла Хадид заслуживает того, чтобы быть палестинской принцессой.

Палестинцы заслуживают жить, как и другие люди в этом мире — иметь свободу и право управлять своей родной землей.

Наконец-то люди просыпаются! Бэлла, пусть твой отец, родственники и все твои близкие увидят Палестину свободной!

Ранее семья Хадид заявляла, что им поступают смертельные угрозы из-за поддержки Палестины.