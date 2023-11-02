Акторка Анджеліна Джолі розкритикувала подвійні авіаудари Ізраїлю по табору біженців у місті Джабалія на півночі сектора Гази. Ця територія є підконтрольною палестинському угрупованню ХАМАС.

Цей пост зʼявився через кілька днів після того, як Джолі написала в Instagram, що атаки ХАМАС проти ізраїльського цивільного населення 7 жовтня “не можуть виправдати невинні жертви” в Газі.

– Це навмисне бомбардування населення, яке опинилося в пастці і якому нікуди бігти. Газа була в’язницею під відкритим небом протягом майже двох десятиліть і швидко перетворюється на братську могилу, – йдеться у новій публікації ексамбасадорки Агентства ООН у справах біженців.

Анджеліна Джолі зазначила, що 40% убитих – це діти. Її обурює, що цивільні палестинці в Газі піддаються колективному покаранню і дегуманізації, позбавлені їжі, медикаментів і гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву.

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– Відмовляючись вимагати гуманітарного припинення вогню і перешкоджаючи Раді Безпеки ООН нав’язати його обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів, – резюмувала Джолі.

Реакція мережі на заяви Анджеліни Джолі

Якщо попередній пост акторки став приводом для критики з боку шанувальників, що підтримують Палестину, через нейтральність позиції, цей вони зустріли дуже схвально.

Благослови вас Бог. Припиніть апартеїд. Це нелюдяно.

Нарешті. Дякую вам за те, що висловилися. Я чекала на вашу заяву, адже ви були однією з тих, хто надихав мене бути сміливою та відважною.

Анджеліно, дякую тобі за те, що ти людина. Дякую за те, що бачиш правду.

Дякуємо, що використовуєте свої соцмережі для порятунку людства. Ви є справжнім лідером людського активізму та зразковою людиною у своїй доброті.

Помітили пост зірки й в Ізраїлі. Чимало місцевих ЗМІ написали про те, що Анджеліна Джолі засудила авіаудари по табору в Газі.

Удари по Джабалії – що відомо

Раніше в середу, 1 листопада, Ізраїль заявив, що збройні сили країни бомбардували одне з найбільш густонаселених місць Гази з метою знищення лідера ХАМАСу Ібрагіма Біарі.

У розмові з CNN підполковник ЦАХАЛу Річард Хехт сказав, що ця трагедія є наслідком війни. За словами військового, вони постійно закликали цивільних, які не пов’язані з ХАМАС, залишити територію табору та рушити на Південь.

ХАМАС заперечує, що Біарі був у таборі. Ізраїль закидає бойовикам використання мирних жителів у якості щита.

До авіаударів табір займав 1,4 км, там проживало понад 110 тис. людей. Його створили у 1948 році для сімей біженців, що тікали від арабо-ізраїльської війни. Окрім будинків, у таборі було три школи, якими керувало Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт. З початком конфлікту ці школи використовувалися переважно як притулки.