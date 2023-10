Родина Хадідів отримує смертельні погрози через підтримку Палестини. Через це їм довелося вжити заходів, повідомляють інсайдери.

Наближені до родини співбесідники зазначили, що кожен член сім’ї Хадідів отримує зловісні повідомлення, які змушують їх хвилюватися за власне життя. Фде про сестер-супермоделей Джіджі та Беллу, їхнього брата Анвара, що мав стосунки із Дуа Ліпою, та батьків Мохаммеда і Йоланду. Ці погрози надходять різними шляхами, зокрема і на електронну пошту, у соціальні мережі та на мобільні.

Протягом тижня номери телефонів кількох членів сім’ї з’явилися в інтернеті. Від невідомих Хадідам приходили моторошні повідомлення, що містили графічний опис страти, яку обіцяли аноніми.

Щоби уникнути постійних погроз, Хадідам довелося терміново змінити номери телефонів. Інсайдери повідомили, що голова родини Мохаммед розглядає можливість звернення до ФБР.

Нагадаємо, супермодель Джіджі Хадід деякий час після атаки ХАМАСу по Ізраїлю зберігала тишу. Врешті вона опублікувала пост, в якому висловила свою незмінну підтримку Палестині. Водночас супермодель звернулася до своїх друзів-євреїв, щоби вони зрозуміли її позицію.

Це звернення здавалося виваженим, але потім супермодель поширила в сториз картинку, в якій засуджувався ізраїльській уряд, що спричинило хвилю критики.

The official government account of the state of Israel calls out Gigi Hadid for sharing post about condemning the Israeli government:

“Have you been sleeping the past week? Or are you just fine turning a blind eye to Jewish babies being butchered in their homes? Your silence has… pic.twitter.com/tEELtcIbHK

— Pop Base (@PopBase) October 16, 2023