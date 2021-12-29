Британська письменниця та автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг з’явиться у спеціальному епізоді, який отримав назву Повернення до Гоґвортсу.

Роулінг з’явиться в той момент, коли актори розповідатимуть про те, який вплив письменниця, а саме її серія романів про чарівника, справила на їхнє життя. Проте Джоан покажуть на архівних кадрах, знятих у 2019 році.

У відео Роулінг зокрема говорить про те, як складно було знайти актора на роль Гаррі Поттера.

– Ми не могли знайти Гаррі! Ми не могли знайти Гаррі, і це було дивно і навіть панічно, – каже письменниця.

Спецвипуск Повернення до Гоґвортсу присвячений 20-річчю Гаррі Поттера. У грудні HBO Max показав офіційний трейлер.

У відео з’явилися головні герої фільмів про Гаррі Поттера – Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, а також відомі актори другого плану.

Усі разом вони зустрілися у великій залі, прикрашеній новорічними декораціями, для того, щоб згадати, як проходили зйомки саги, та поділитися яскравими емоціями.

Варто зазначити, що автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг не брала участі у зйомках спецепізоду через різкі висловлювання про ЛГБТ-спільноту. Вона заявила про свою зневагу на адресу трансгендерів та їхніх шанувальників.

Письменницю звинуватили у трансфобії, а в мережі почався рух проти Роулінг.