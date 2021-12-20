Сервіс HBO Max показав офіційний трейлер спецвипуску Повернення до Гоґвортсу, присвяченого 20-річчю Гаррі Поттера.

У ролику можна побачити головних героїв з оригінальної серії картин – Деніела Редкліффа, Руперта Ґрінта, Емму Вотсон.

Вони зустрічаються разом у великому новорічному залі для того, щоб згадати процес зйомок, поділитися своїми емоціями та найяскравішими спогадами. Стрічка стане доступною для глядачів HBO вже 1 січня.

– Коли стає справді темно, а часи дуже важкі, у Гаррі Поттері є щось таке, що робить життя багатшим, – сказала Емма Вотсон під час розмови з друзями.

Також у зніманнях взяли участь актори другого плану – Том Фелтон, Ральф Файнс, Хелена Бонем Картер, Ґері Олдман, Роббі Колтрейн, Метью Льюїс, Марк Вільямс.

У картині розкажуть історію створення першого фільму про хлопчика-чарівника. Зірки фільмів та режисер Кріс Коламбус поділяться історіями зі знімання, що відбувалися 20 років тому.

Варто зазначити, що авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг не брала участі у зйомках спецепізоду через різкі висловлювання про ЛГБТ-спільноти. Вона з’явиться у шоу лише на архівних кадрах.