Британська письменниця та авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зізналася, що їй погрожують вбивством ЛГБТ-активісти.

Вони сфотографувавалися перед її будинком та навмисне оприлюднили фото у мережі. Після цього Роулінг звернулася до поліції та подякувала фанатам, які вчасно помітили провокацію.

Письменниця припустила, що таким чином активісти хочуть залякати її, а також змусити перестати захищати права біологічних жінок.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X

