Британська письменниця та авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зізналася, що їй погрожують вбивством ЛГБТ-активісти.

Вони сфотографувавалися перед її будинком та навмисне оприлюднили фото у мережі. Після цього Роулінг звернулася до поліції та подякувала фанатам, які вчасно помітили провокацію.

Письменниця припустила, що таким чином активісти хочуть залякати її, а також змусити перестати захищати права біологічних жінок.

– Я вже отримала стільки погроз розправи, що могла б обклеїти ними весь будинок, але я все одно не припинила висловлюватися на цю тему. Можливо, найкращий спосіб довести, що ваш рух не загрожує жінкам, — це припинити залякувати, погрожувати та переслідувати нас, — написала Роулінг.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021

Нагадаємо, письменниця розлютила ЛГБТ-спільноту після того, як заявила про свою зневагу на адресу трансгендерів та їх прихильників.

У 2020 році Роулінг розкритикувала статтю через використання замість слова “жінка” терміну – “люди, у яких менструація”. Відтоді письменницю звинуватили в трансфобії, а в мережі почався рух проти Роулінг.

Актор Деніел Редкліф, відомий за роллю Гаррі Поттера, засудив такі висловлювання і публічно вибачився за її слова про трансгенгендерів.

Через це Джоан не покликали на зйомки спецепізоду Гаррі Поттера, присвяченого 20-річчю франшизи. Прем’єра картини Повернення до Гоґвортсу відбудеться 1 січня 2022 року, проте Роулінг з’явиться у шоу лише на архівних кадрах.