Британская писательница и создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг появится в специальном эпизоде, который получил название Возвращение в Хогвартс.

Роулинг появится в тот момент, когда актеры будут рассказывать о том, какое влияние писательница, а именно ее серия романов о волшебнике оказала на их жизни. Однако Джоан покажут на архивных кадрах, снятых в 2019 году.

В видео Роулинг, в частности, говорит о том, как сложно было найти актера на роль Гарри Поттера.

— Мы не могли найти Гарри! Мы не могли найти Гарри, и это было странно и даже панически, — говорит писательница.

Спецвыпуск Возвращение в Хогвартс посвященный 20-летию Гарри Поттера. В декабре HBO Max показал официальный трейлер.

В видео появились главные герои фильмов о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, а также известные актеры второго плана.

Все вместе они встретились в большом зале, украшенном новогодними декорациями для того, чтобы вспомнить как проходили съемки саги и поделиться яркими эмоциями.

Стоит отметить, что автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не участвовала в съемках спецэпизода из-за резких высказываний о ЛГБТ-сообществе. Она заявила о своем пренебрежении в адрес трансгендеров и их поклонников.

Писательницу обвинили в трансфобии, а в сети началось движение против Роулинг.