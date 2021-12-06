Сервіс HBO Max показав тизер спецвипуску Повернення до Гоґвортсу, присвяченого 20-річчю Гаррі Поттера. У новій картині з’являться майже всі герої з оригінальної серії картин — Деніел Редкліфф, Руперт Ґрінт, Емма Вотсон.

Вже 1 січня робота стане доступною для глядачів на HBO. Хоча 50-секундний трейлер майже не дав жодної інформації про майбутню картину, він починається з того, що хтось читає газету Daily Prophet із заголовком на першій сторінці: Спеціальний випуск: Гоґвортс вітає випускників з поверненням.

У тизері також показали Роббі Колтрейна, який грав Геґріда у франшизі; Метью Льюїса у ролі Невіла Лонґботома; і Марка Вільямса, який грав роль Артура Візлі.

Також у короткому ролику грає знайома музика з оригінальних частин фільмів про Гаррі Поттера, коли трейлер рухається до жвавої платформи 9¾, невидимої станції лондонського вокзалу Кінгс-Кросс, звідки вирушає Гоґвортс-експрес.

Також у спецвипуску візьмуть участь такі зірки: Ральф Файнс (Лорд Волдеморт), Хелена Бонем Картер (Белатриса Лестранж) та Ґері Олдман (Сіріус Блек).

У картині розкажуть історію створення першого фільму про хлопчика-чарівника. Зірки фільмів та режисер Кріс Коламбус поділяться історіями зі знімання, що відбувалися 20 років тому.

Щоправда, цього разу сама Роулінг не брала участі у створенні картини. Відомо, що вона з’явиться у шоу лише на архівних кадрах.