Українська співачка Ольга Полякова згадала останнє спілкування з Олегом Винником і заявила про його проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю ЖВЛ артистка зізналася, що в перші дні повномасштабного вторгнення вона говорила з Олегом Винником і тоді йому “боліла” ситуація в Україні.

– Те, що я чула, – у нього якісь серйозні проблеми зі здоров’ям були. Хай він сам цю інформацію оприлюднить, щоб це не походило від мене. Олег не зрадник. Він завжди пропагував українські пісні, завжди був з Україною, – пояснила Полякова.

Про проблеми зі здоров’ям Винника говорять вже не перший місяць. У листопаді 2021 року артист скасував два великі концерти в Києві через бронхіально-астматичний ларингіт.

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На восьмий день повномасштабної війни Винник звернувся до матерів російських і білоруських солдатів із закликом піднятися проти путінського режиму.

Згодом артист записав пісню Буде жити Україна. Востаннє в Instagram співак з’являвся на Великдень.

Ходять чутки, що зараз Олег Винник у Німеччині – саме там він жив і працював багато років до злету кар’єри в Україні.