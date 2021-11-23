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Олег Винник скасував концерти в Києві через стан здоров’я

23 Листопада 2021, 09:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олег Винник скасував концерти в Києві через стан здоров’я
Джерело: Depositphotos

Український співак та улюбленець багатьох жінок Олег Винник скасував два свої великі концерти в Києві через стан здоров’я.

Виступи артиста у Палаці Україна, які мали відбутися 24 та 25 листопада, перенесені на весну 2022 року. Таке рішення було ухвалено у зв’язку з неважливим самопочуттям артиста, яке не дозволяє йому з’явитися на сцені перед глядачами.

– Ми до останнього робили все можливе, щоб наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, стан здоров’я артиста не дозволяє йому вийти на сцену. Сподіваємось на ваше розуміння і щиро вдячні за ваше безмежне кохання, – повідомили в офіційному Facebook-акаунті Олега Винника.

Усі квитки залишаються дійсними. Нові дати виступів будуть оголошені додатково.

Шанувальники співака звістці про відміну концертів засмутилися, проте зазначили, що здоров’я важливіше і побажали артисту якнайшвидшого одужання.

  • Дуже хвилюємося, бережіть себе!
  • Якнайшвидшого одужання! Ми почекаємо.
  • Здоров’я понад усе. Це головне. Все інше зачекає.
  • Я вже в дорозі на концерт! Одужуйте, Олеже!
  • Олег Анатолійович, бережіть себе! Найшвидшого одужання та повернення.
  • Бажаю нашому улюбленому маестро якнайшвидшого одужання.
  • Десь у глибині душі я розуміла, що не хочу, щоб ці концерти відбулися. Головне зараз – це ваше здоров’я. – Пишуть користувачі мережі.

Це вже не вперше, коли Олег Винник скасовує свої концерти. Так, у жовтні співак мав виступити в Запоріжжі, проте через ларингіт не вийшов на сцену.

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Теги
Київ , Концерт , Олег Винник
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