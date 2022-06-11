Харчишин про зникнення Олега Винника: Нехай виїде з Німеччини та виступить в Україні

Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин закликав Олега Винника приїхати в Україну та підтримати своєю творчістю країну у цей непростий час.

– Не знаю де Винник. Можливо проводить якісь концерти. Нехай він виїде з Німеччини в Україну та виступить тут заради нашого щасливого майбутнього, – заявив артист Харчишин.

Олег уже давно не з’являється на публіці – з кінця лютого він опублікував у Instagram кілька відео, де виступив проти війни, а його останнє звернення до фанатів було привітання з Великоднем 24 квітня.

Після цього про Олега нічого не чути – він не говорить, де він і чим займається. На відміну від своїх українських колег він не пішов захищати країну, а також не був помічений на благодійних концертах.

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У мережі з’явилися чутки про те, що Олег серйозно хворий – тему підігрівав і той факт, що за станом здоров’я скасував кілька концертів наприкінці 2021 року.

Зникнення Винника з радарів також обговорила Єфросініна та Полякова – вони помітили, що артист уже давно не з’являється у полі зору суспільства. Оля зазначила, що залишилася без грошей під час війни, так вклала кошти у спільну роботу з Олегом – вони зробили пісню та відзняли кліп, який мав вийти 8 березня.