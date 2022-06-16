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Полякова вступилась за пропавшего Винника: Он не предатель, у него серьезные проблемы

16 июня 2022, 21:28
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Полякова вступилась за пропавшего Винника: Он не предатель, у него серьезные проблемы

Украинская певица Ольга Полякова вспомнила последнее общение с Олегом Винником и заявила о его проблемах со здоровьем.

В интервью ЖВЛ артистка призналась, что в первые дни полномасштабного вторжения она говорила с Олегом Винником, и тогда ему “болела” ситуация в Украине.

– То, что я слышала, – у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем были. Пусть он сам эту информацию обнародует, чтобы это не исходило от меня. Олег не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной, – объяснила Полякова.

О проблемах со здоровьем Винника говорят уже не первый месяц. В ноябре 2021 года артист отменил два больших концерта в Киеве из-за бронхиально-астматического ларингита.

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На восьмой день полномасштабной войны Винник обратился к матери российских и белорусских солдат с призывом подняться против путинского режима.

Позже артист записал песню Буде жити Україна. В последний раз в Instagram певец появлялся на Пасху.

Ходят слухи, что сейчас Олег Винник в Германии – именно там он жил и работал много лет до взлета карьеры в Украине.

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Источник
ЖВЛ
Теги
Олег Винник Оля Полякова
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