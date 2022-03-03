Український співак Олег Винник записав відеозвернення до росіян, білорусів та їхніх матерів.

Він сказав, що в Україну прийшов ворог, який хоче її знищити, а також подякував воїнам, медикам та волонтерам.

– Росія, Білорусь, ви вдерлися до нашої країни зі смертельною зброєю, на нашу землю. Ви вбиваєте наших дружин, матерів наших дітей, вагітних жінок… Армія російська, білоруська, це ви така сильна? В Україну, в мирну країну, яка ніколи ні на кого не нападала. Гостинну. Ви пішли на неї двома арміями? Однієї мало? Ви зрозуміли, що в нашій країні є армія, яка стоїть за нашу землю, людей та за всю Європу, – сказав Олег.

Музикант зазначив, що українська армія утворилася саме через них – росіян та білорусів. Також він звернувся до матерів, які живуть на російській та білоруській землях.

– Ви народжували своїх дітей для того, щоб вони пішли вбивати мирне населення? Мами, ви пустили своїх дітей убивати мирних жителів, знищувати націю. Цинічно. Це навіть не по-звірячому, це варварство. Ви цього просто не знаєте. Ваші сини пішли в армію, вони давали присягу, там є статут… Я маю розуміння, хто такий справжній солдат – той, який дає присягу, має честь, гідність, повинен захищати батьківщину, а не нападати, – зазначив Винник.

Артист зазначив, що ці хлопці тепер гинуть в Україні, а також уже сотні полонених, кожен із яких дзвонить своїй матері.

– Тільки ви маєте право забрати своїх синів із моєї країни, яку вони знищують. Ви приїдете, заберете, вони хочуть жерти, грабують наших людей та вбивають їх через шматок хліба. Подивіться інтернет, там все є… Де ваше материнське серце? Поки не пізно, заберіть своїх синів, – закликав Олег.

Співак наголосив, що велике горе Україні принесла Росія та Білорусь, проте бумеранг швидко повернеться і дуже скоро.

– Громадяни Росії, Білорусі, я звертаюся до вас, повстаньте! Вас мільйони, в одній Москві 150 млн. Чого ви боїтеся? Своїх тиранів? Це не цивілізовано. Покажіть усьому світові, що вам не байдуже. Ви посилаєте своїх синів тут помирати, вони гнитимуть у нашій землі. Ви цього хочете? Ви ж самі цього, напевно, хочете й чекаєте, щоб із вами це було, але тільки не від нас, а від вашої влади, – наголосив Олег.

Він наголосив, що росіян знищують – відправляють молодих та недосвідчених пацанів, щоб вони вмирали.

– Наша армія – армія професіоналів, які тримають нашу країну. Маленьку, крихітну на карті світу, але ви зрозумійте, вона сильна. Ніколи в житті Україна не буде чиєюсь. Це вільна країна, яка має свою мову, етніку, традиції, пісні, які ви дуже сильно любите, а тепер, що вам залишилося любити? Вам лишилося молитися! – сказав артист.

Він закликав припинити знищувати український народ і повертатися додому всім, хто прийшов на нашу землю зі зброєю.

– Замалюйте свої гріхи поки ще не пізно. Українці, Україно ми сильні! Ми ніколи не здамо нашу землю і ніколи цього не робили. Україна понад усе. Я вірю в тебе, я вірю в нас, наших воїнів… Слава Україні! Героям слава! – підсумував Винник.

Восьмий день в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну. Що відбувається на восьму добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.