Дружина ведучого Тімура Мірошниченка відповіла на критику щодо усиновлення дитини, заради чого пара доклала чимало зусиль. Інну Мірошниченко та її чоловіка звинуватили в публічному розголошенні таємниці усиновлення.

Як відомо, влітку пара прийняла в сім’ю хлопчика, тим часом розповідаючи про темні схеми усиновлення. Наприклад, у серпні Тімур розповів, що за появу в черзі за новонародженою дитиною потрібно заплатити €50 тис.

Тему щодо розголошення таємниці усиновлення підняв юрист Сергій Власенко – він натякнув, що знаменитості можуть незаконно робити цю інформацію відкритою.

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На це відреагувала Інна Мірошниченко – вона заявила, що теж має що сказати у відповідь юристу, але не буде цього робити.

– Я теж багато чого можу розповісти про Сергія, але моє життя досить повноцінне, щоб не лізти в чуже життя зі своїми безцінними порадами, – заявила дружина ведучого.

Блогерка також додала повідомлення від дитячого психолога, який підтримав ідею розкриття таємниці усиновлення.

– В Україні десятки тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування – покажіть, як треба, – додала Інна.

Нагадаємо, що сім’я Тімура Мірошниченка всиновила хлопчика на ім’я Марсель, який влітку вже в колі сім’ї відсвяткував свої два рочки.