Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна розповіла, як її син відреагував на поповнення в родині. Влітку у пари з’явилася третя дитина – названий син Марсель.

Своїми спостереженнями дружина ведучого поділилася в Instagram. За її словами, Марко дуже хотів братика, щоб гратися з ним. Проте у реальності все інакше.

– Марсель байдужий до іграшок, як і до ігор та людей. Йому час від часу потрібна мама, як і Марку, який був напружений. Я була поруч із ними, щоб показати, що Марсель не краде наш із ним час і для нього крупиця уваги – це цілий всесвіт. А для Марка все, що менше, ніж було – це трагедія, – поділилася своїми думками Мірошниченко.

Дружина ведучого додала, що брати дуже швидко звикли один до одного, а їхні стосунки зворушили її.

– Днями із садочка написали, що коли запитали Марка, кому б він подарував кульки радості, він відповів маленькому братику Марселю. Це зворушило мене до сліз. Марко також ділиться своїми улюбленими іграшками, – зізналася Інна.

Мама трьох дітей додала, що Марко швидко звик до поповнення в сім’ї, хоч і мав право ревнувати та проявляти небажання ділити простір із кимось іще.

Раніше в сім’ї Мірошниченків розповіли, як донька відреагувала на появу названого сина. Мія тепер як повноцінна няня для Марселя, чим зворушила своїх батьків.