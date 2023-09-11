Жена ведущего Тимура Мирошниченко ответила на критику касательно усыновления ребенка, ради чего пара приложила немало усилий. Инну Мирошниченко и ее мужа обвинили в публичном разглашении тайны усыновления.

Как известно, летом пара приняла в семью мальчика, попутно рассказывая о темных схемах усыновления. К примеру, в августе Тимур рассказал, что за появление в очереди за новорожденным ребенком нужно заплатить €50 тыс.

Тему касательно разглашения тайны усыновления поднял юрист Сергей Власенко — он намекнул, что знаменитости могут незаконно делать эту информацию открытой.

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На это отреагировала Инна Мирошниченко — она заявила, что ей тоже есть что сказать в ответ юристу, но не будет этого делать.

— Я тоже много чего могу рассказать о Сергее, но моя жизнь достаточно полноценная, чтобы не лезть в чужую жизнь со своими бесценными советами, — заявила жена ведущего.

Блогер также добавила сообщение от детского психолога, который поддержал идею раскрытия тайны усыновления.

— В Украине десятки тысяч детей, лишенных родительской заботы — покажите, как нужно, — добавила Инна.

Напомним, что семья Тимура Мирошниченко усыновила мальчика по имени Марсель, который летом уже в кругу семьи отпраздновал свои два годика.