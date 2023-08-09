Телеведучий Тімур Мірошниченко, який нещодавно взяв дитину з дитячого будинку, розповів про “темні схеми” усиновлення.

Каже, на дітях заробляють величезні кошти. Як виявилося, щоб стати в чергу за новонародженою здоровою дитиною, необхідно заплатити €50 тис.

– Це тільки стати в чергу. Платиш комусь. Нам цього не озвучували, адже розуміли, що ми розкажемо, але Інна висвітлювала весь процес в Instagram і їй написало сотні людей… Довести це неможливо, схема відпрацьована на всіх рівнях. Але найбільше заробляють на дітях, які в дитбудинках, інтернатах тощо, – каже Тімур.

Пояснює, на одну дитину держава виділяє величезні гроші, за фактом – вона яблука на свята їсть, а банан бачить на картинці. До дітей доходять копійки.

Також держава доплачує за кожне захворювання, тому вигідно написати якомога більше діагнозів.

– Третя схема стосується дитбудинків сімейного типу. У ньому може жити 100 дітей, але за фактом його не існує. Коли перевірки – дітей привозять, коли ні – відвозять, – поділився Мірошниченко.

Є й інші проблеми, коли дитину залишають у пологовому будинку або підкидають до дитбудинку, то відмовники не пишуть заяв, виходить, що в таких дітей начебто є батьки.

– Це найбільша проблема… У дітей немає статусу, оскільки законодавчо держава не змінює, а значить, у них немає шансу на сім’ю… Цю всю історію потрібно змінювати, – зазначив Тімур.

Варто зазначити, що сім’я Мірошниченків також стикалася з проблемами під час усиновлення. Спершу дружині Тімура Інні просто говорили, що дітей немає.