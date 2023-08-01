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Персони

Від нього відмовилися в пологовому будинку: Мірошниченко розсекретив ім’я прийомного сина

1 Серпня 2023, 19:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тімур Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко розсекретив ім’я прийомного сина, а також розповів його історію.

Хлопчика звуть незвично – Марсель. Як виявилося, від нього відмовилися ще в пологовому будинку. Народився він передчасно і важив дуже мало. Про це Тімур розповів в інтерв’ю Viva.

– Всього 1 400 грам – це було критично мало. Від нього відмовилися в пологовому будинку. Наступного дня провели операцію, оскільки деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісне з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на чотири місяці, – поділився Мірошниченко.

Лише ближче до п’ятого місяця Марсель вийшов на показники, з якими мав народитися. Після його перевели в дитячий будинок.

Також він сказав, що в дитячих будинках немає індивідуального підходу до дітей, а тому в прийомного сина багато супутніх проблем через це.

– Там є різні вікові групи: наприклад, діти від 0 до року всі дружно роблять усе, що мають робити в такому віці… У наступній групі від року і старше всі діти мають сидіти на горщику. А те, що ця дитина не відповідає за своїми показниками дітям у рік, усім байдуже. Її все одно посадять на горщик. Тепер у Марселя від цього проблеми з хребтом, – поділився зірковий тато.

Раніше дружина Тімура Мірошниченка, нотаріус Інна розповіла про перше знайомство з прийомним сином. За її словами, вони одразу зрозуміли, що Марсель – частина їхньої родини.

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Фото: Тімур Мірошниченко

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