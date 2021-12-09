Радянську та російську співачку Марину Хлєбнікову, яка отримала сильні опіки внаслідок пожежі у власній квартирі, перевели із реанімації.

Зараз виконавиця перебуває під пильним наглядом лікарів у палаті опікового відділення. Тепер її чекає довгий період реабілітації.

За даними росЗМІ, у майбутньому Марині Хлєбніковій доведеться перенести пластику обличчя. Наразі лікарі роблять все, щоб врятувати зір співачки.

Нагадаємо, що Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно ввечері 18 листопада. Тіло жінки сильно постраждало, протягом трьох тижнів вона перебувала у медикаментозній комі і була підключена до апарату ШВЛ.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що Марина Хлєбнікова прийшла до тями, проте ненадовго, оскільки усвідомлення того, що сталося, спровокувало у неї шок та істерику.

В артистки сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон. Лікарі впізнали її лише після спілкування з рідними.

Також у крові Марини на момент пожежі знайшли алкоголь – 0,82 проміле (два-три келихи вина). Вогонь розгорівся через непогашену цигарку артистки, коли та заснула. У квартирі також ще були люди, рятувальників викликала донька Хлєбнікової.