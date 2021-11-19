Російську співачку Марину Хлєбнікову медичні працівники впізнали лише поспілкувавшись із її рідними.

У лікарні Марина прийшла до тями, проте не на довго, оскільки усвідомлення того, що сталося, спровокувало в артистки істерику та шок. Через нестабільний психічний стан виконавиці лікарі вирішили ввести її в медикаментозну кому. Про це повідомляють росЗМІ.

На даний момент стан співачки оцінюється як украй важкий. В неї сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон, тому лікарі впізнали її не одразу – після опитування рідних.

У крові Хлєбнікової знайшли алкоголь – 0,82 проміле (два-три келихи вина).

Представники Марини повідомили, що перебувають у стані шоку, проте розгорнутих коментарів поки що не давали.

– Давайте разом наберемося терпіння і бажатимемо Марині тільки найкращого… Як тільки ми будемо готові дати свої коментарі – ми це зробимо, – повідомили в Instagram Хлєбнікової.

Раніше ми писали, що Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно увечері 18 листопада. За попередніми даними, загоряння в приміщення могло статися через непогашену цигарку чи проблеми з проводкою.

Повідомляється, що артистка не може самостійно дихати, тому її підключили до апарату ШВЛ. У Хлєбнікової понад 50% пошкоджень тіла та отруєння чадним газом.

У квартирі, крім самої артистки, були ще люди. Саме її донька Домініка перша почула запах гару та викликала пожежників. Крім того, двері до кімнати Марини були зачинені, тому довелося дочекатися фахівців, які виявили артистку непритомною на підлозі.