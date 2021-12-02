У радянської та російської естрадної співачки Марини Хлєбнікової почалося зараження тканин обличчя.

Медики діагностували в артистки опік очей, а саме – рогівки. Виконавиця досі перебуває в медикаментозній комі через болі. Про це повідомляють росЗМІ.

Щоб інфекція не поширилася далі, лікарі вводять Хлєбніковій антибіотики. Її стан оцінюється як стабільно тяжкий.

Родичів у палату до Марини все так само не пускають, оскільки медичні працівники бояться, що це може спровокувати новий стрес у артистки. Крім того, вона може чимось заразитися від них.

У листопаді Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно ввечері 18 числа. Тіло жінки сильно постраждало та вона перебувала в стані коми.

Згодом в ЗМІ з’явилася інформація, що Марина Хлєбнікова прийшла до тями, проте не на довго, оскільки усвідомлення того, що сталося, спровокувало в неї шок та істерику.

В артистки сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон. Лікарі впізнали її лише після спілкування з рідними.

Також у крові Марини на момент пожежі знайшли алкоголь – 0,82 проміле (два-три келихи вина). Вогонь розгорівся через непогашену цигарку артистки, коли та заснула. У квартирі також ще були люди, рятувальників викликала донька Хлєбнікової.