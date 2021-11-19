Радянську та російську естрадну співачку та акторку Марину Хлєбникову терміново госпіталізували після пожежі у її квартирі. Відомо, що тіло жінки сильно постраждало, і зараз вона у комі.

– Дорогі друзі, шанувальники та журналісти. Усі ми з вами перебуваємо в певному стані шоку від того, що трапилося, – повідомляється на Instagram-сторінці Хлєбнікової.

Марину під’єднали до апарату ШВЛ після госпіталізації після пожежі в її квартирі. Причиною пожежі в її оселі могла стати непогашена цигарка.

Відомо, що вона може не дихати самостійно. За попередніми даними, у співачки в опіках 50% тіла, а найбільше постраждало обличчя. Закордонні ЗМІ також повідомляють, що в акторки також отруєння чадним газом.

З її будинку було евакуйовано 5 людей, а кімната Хлєбникової згоріла вщент. Відомо, що під час пожежі в будинку перебували її чоловік та донька Домініка, яка й викликала рятувальників.

Останнім часом Хлєбникова страждала від алкоголізму через смерть екс-чоловіка, який наклав на себе руки. Вона також повідомила публіці, що не виходила з дому кілька місяців і схудла на 41 кг.

За всю свою кар’єру співачка випустила величезну кількість альбомів, а одна з найпопулярніших її пісень — Чашка кофию.

Марина також знялася у кількох фільмів та серіалів.. Серед відомих робіт — Моя прекрасна няня та Ранетки.