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После трех недель в реанимации: Марину Хлебникову перевели в обычную палату

9 декабря 2021, 11:49
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Марина Хлєбнікова

Советскую и российскую певицу Марину Хлебникову, которая получила сильные ожоги в результате пожара в собственной квартире, перевели из реанимации.

Сейчас исполнительница находится под пристальным вниманием врачей в палате ожогового отделения, ее ждет долгий период реабилитации.

По данным росСМИ, в будущем Марине Хлебниковой придется перенести пластику лица. В настоящее время врачи делают все, чтобы спасти зрение певицы.

Напомним, что Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 ноября. Тело женщины сильно пострадало, на протяжении трех недель она находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Марина Хлебникова пришла в себя, однако ненадолго, поскольку осознание произошедшего спровоцировало у нее шок и истерику.

У артистки сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер. Врачи узнали ее только после общения с родными.

Также в крови Марины на момент пожара нашли алкоголь – 0,82 промилле (два-три бокала вина). Огонь разгорелся из-за непогашенной сигареты артистки, когда та заснула. В квартире также были люди, спасателей вызвала дочь Хлебниковой.

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