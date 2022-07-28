Онук національної легенди України Софії Ротару Анатолій Євдокименко виїхав до Франції.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він опублікував серію фото, на яких видно Ейфелеву вежу та вулиці Парижа.

Проте онук Ротару ніяк не прокоментував оприлюднені знімки, а також не пояснив, як йому вдалося перетнути кордон України під час воєнного стану.

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Нагадаємо, що у березні син та онук Софії Ротару намагалися втекти з України. Тоді кордоні з Молдовою їх затримали разом із іншими шістьма чоловіками призовного віку.

Чоловіки хотіли перетнути кордон на човні. Їх супроводжував громадянин Молдови, котрий і готував втечу.

Згодом стало відомо, що за втечу син та онук Софії Ротару заплатили по $2 тис. Сама артистка жодних коментарів з цього приводу не давала.