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Після скандалу зі втечею з України: онук Ротару засвітився в Парижі

28 Липня 2022, 21:37
Валентина Чорна редакторка стрічки
Після скандалу зі втечею з України: онук Ротару засвітився в Парижі
Джерело: Софія Ротару

Онук національної легенди України Софії Ротару Анатолій Євдокименко виїхав до Франції.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він опублікував серію фото, на яких видно Ейфелеву вежу та вулиці Парижа.

Проте онук Ротару ніяк не прокоментував оприлюднені знімки, а також не пояснив, як йому вдалося перетнути кордон України під час воєнного стану.

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Нагадаємо, що у березні син та онук Софії Ротару намагалися втекти з України. Тоді кордоні з Молдовою їх затримали разом із іншими шістьма чоловіками призовного віку.

Чоловіки хотіли перетнути кордон на човні. Їх супроводжував громадянин Молдови, котрий і готував втечу.

Згодом стало відомо, що за втечу син та онук Софії Ротару заплатили по $2 тис. Сама артистка жодних коментарів з цього приводу не давала.

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Війна в Україні Софія Ротару
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