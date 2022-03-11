Син та онук національної легенди України Софії Ротару заплатили по $2 тис., щоби втекти до Молдови. Днями 51-річного Анатолія Євдокименка та 27-річного Руслана Євдокименка затримали на українсько-молдовському кордоні.

Як повідомляється на сайті Вінницької обласної прокуратури, судом задоволено клопотання проти 25-річного громадянина Молдови, який допомагав родичам Софії Ротару та ще шістьом українцям призовного віку втекти.

Відомо, що для того, щоб перетнути кордон, чоловіки заплатили громадянинові Молдови по $2 тис.

– Слідство встановило, що правопорушник, діючи навмисне, організував незаконне, поза певними пунктами пропуску, переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, за грошову винагороду в розмірі $2 тис. з кожної особи, – йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури.

Відомо, що погодивши час та місце незаконного переправлення громадян України, він увечері, 7 березня, на надувному човні через річку Дністер дістався берегової лінії території України поряд з пунктом пропуску Могилів-Подільський – Отач, де на нього чекали вісім українців призовного віку.

Раніше ми писали, що син та онук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови. Ба більше, у мережі з’явилося відео, на якому можна чітко роздивитися обличчя втікачів.