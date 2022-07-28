Внук национальной легенды Украины Софии Ротару Анатолий Евдокименко выехал во Францию.

В сториз на личной странице в Instagram он опубликовал серию фото, на которых видна Эйфелева башня и улицы Парижа.

Однако внук Ротару никак не прокомментировал обнародованные снимки, а также не объяснил, как ему удалось пересечь границу Украины во время военного положения.

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Напомним, что в марте сын и внук Софии Ротару пытались сбежать из Украины. Тогда на границе с Молдовой их задержали вместе с шестью мужчинами призывного возраста.

Мужчины хотели пересечь границу на лодке. Их сопровождал гражданин Молдовы, который и готовил побег.

Впоследствии стало известно, что за побег сын и внук Софии Ротару заплатили по $2 тыс. Сама артистка никаких комментариев на этот счет не давала.