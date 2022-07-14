Українська співачка Софія Ротару, яка давно не з’являлася у соціальних мережах, відреагувала на ракетний обстріл Вінниці.

У своєму Instagram співачка виклала кілька знімків. На одному з них зображено червону ракету, яка прилетіла з сірого неба.

– Вінниця. 14.07.2022, – коротко підписане фото.

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В її історіях є також знімки ДСНС, яка перебувала на місці події з перших хвилин, локалізовуючи пожежі, гасячи згорілі машини та допомагаючи медикам рятувати життя.

Ротару також виклала чорно-білий знімок, на якому помітно дим після влучення ракети. Вона відреагувала на побачене за допомогою емодзі – серцем, яке розірвалося навпіл.

Співачка вже коментувала події у Кремечузі, коли 29 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ, у якому були мирні люди. Артистка опублікувала картинку зі свічкою на чорному тлі, написала назву міста та дату ракетного обстрілу.

З початку повномасштабного вторгнення Ротару не виявляє активність у соцмережах. У березні колишній промоутер зірки заявив, що артистка завжди була аполітичною і що її кар’єра вже страждала через політику у 2014 році.