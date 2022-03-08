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Син та онук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови, їх затримали

8 Березня 2022, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Син та онук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови, їх затримали
Джерело: Софія Ротару

У понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою затримали групу з восьми чоловіків призовного віку. Серед них були син Софії Ротару – 51-річний Руслан Євдокименко та онук – 27-річний Анатолій Євдокименко.

Чоловіки намагалися перетнути кордон на човні. Їх супроводжував громадянин Молдови, котрий і готував втечу.

Групу чоловіків затримали. Також у мережі з’явилося відео, на якому можна чітко роздивитися обличчя втікачів.

Прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив Фактам ICTV, що порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою, справді затримували.

Водночас розголошувати інформацію про затриманих відмовився, проте на відео чітко видно родичів національної легенди України.

Нагадаємо, що Софія Ротару співачка молдовського походження, також вона є народною артисткою Молдовської РСР.

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Раніше Софія Ротару повідомляла, що перебуває в Києві. Про це вона писала в Instagram. Також вона сказала, що незалежність та свобода коштує дорого, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України.

Теги
Держприкордонслужба , Софія Ротару
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