Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турин завдяки перемозі гурту Maneskin.
Перший півфінал Євробачення пройде уже 10 травня – час згадати, з якими піснями та в якому порядку вийдуть на сцену учасники музичного конкурсу.
Тим паче, саме цього вечора ми побачимо виступ представників України – гурт Kalush Orchestra вийде на сцену під номером 6.
Усі пісні першого півфіналу Євробачення 2022 (у порядку виступу учасників)
1. Албанія. Ронела Хаяті – Sekret
2. Латвія. Citi Zēni – Eat Your Salad
3. Литва. Моніка Лю – Sentimentai
4. Швейцарія. Маріус Бер – Boys Do Cry
5. Словенія. LPS – Disko
6. Україна. Kalush Orchestra – Стефанія
7. Болгарія. Intelligent Music Project – Intention
8. Нідерланди. S10 – De diepte
9. Молдова. Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
10. Португалія. Маро – Saudade, saudade
11. Хорватія. Міа Дімшич – Guilty Pleasure
12. Данія. Reddi – The Show
13. Австрія. LUM!X feat. Піа Марія – Halo
14. Ісландія. Сіґґа, Бета й Елін – Með hækkandi sól
15. Греція. Аманда Тенфьорд – Die Together
16. Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
17. Вірменія. Роза Лінн – Snap
Другий півфінал Євробачення відбудеться 12 травня, а гранд-фінал конкурсу запланований на 14 травня.