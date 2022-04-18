Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турин завдяки перемозі гурту Maneskin.

Перший півфінал Євробачення пройде уже 10 травня – час згадати, з якими піснями та в якому порядку вийдуть на сцену учасники музичного конкурсу.

Тим паче, саме цього вечора ми побачимо виступ представників України – гурт Kalush Orchestra вийде на сцену під номером 6.

Усі пісні першого півфіналу Євробачення 2022 (у порядку виступу учасників)

1. Албанія. Ронела Хаяті – Sekret

2. Латвія. Citi Zēni – Eat Your Salad

3. Литва. Моніка Лю – Sentimentai

4. Швейцарія. Маріус Бер – Boys Do Cry

5. Словенія. LPS – Disko

6. Україна. Kalush Orchestra – Стефанія

7. Болгарія. Intelligent Music Project – Intention

8. Нідерланди. S10 – De diepte

9. Молдова. Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

10. Португалія. Маро – Saudade, saudade

11. Хорватія. Міа Дімшич – Guilty Pleasure

12. Данія. Reddi – The Show

13. Австрія. LUM!X feat. Піа Марія – Halo

14. Ісландія. Сіґґа, Бета й Елін – Með hækkandi sól

15. Греція. Аманда Тенфьорд – Die Together

16. Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

17. Вірменія. Роза Лінн – Snap

Другий півфінал Євробачення відбудеться 12 травня, а гранд-фінал конкурсу запланований на 14 травня.