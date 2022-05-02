Катерина Павленко стала речницею Євробачення 2022 від України

Солістка гурту Go-A Катерина Павленко стала речницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 від України.

Це означає, що артистка оголосить бали, які ставить національне журі під час голосування в нашій країні.

– Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пригадую нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що в мене є можливість зробити когось ще щасливішим, – сказала Павленко.

Нагадаємо, що в 2021 році Україну на Євробачення представляв гурт Go-A, який посів п’яте місце.

У 2022 році нашу країну на конкурсі представить Kalush Orchestra з піснею Stefania. Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія) через торішню перемогу гурту Maneskin.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 10 травня. Kalush Orchestra виступить під шостим номером. Другий півфінал пройде 12 травня, фінал – 14 травня.