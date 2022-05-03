Жителі Росії не зможуть голосувати за учасників міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, який стартує в італійському Турині 10 травня.

За словами виконавчого продюсера Клавдіо Фазуло, таке рішення було ухвалене через те, що Росія не бере участь у заході. А підтримати учасників своїм голосом можуть лише мешканці тих країн, які боротимуться за перемогу на Євробаченні 2022.

– Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території, – заявив Фазуло.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої країни Росію відсторонили від участі у Євробаченні 2022.

Напередодні ціла низка країн звернулася до оргкомітету міжнародного конкурсу, щоб ті дискваліфікували Росію.

Цьогорія Україну на Євробаченні 2022 предсталятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Музиканти виступатимуть у першому півфіналі (10 травня) під номером 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а переможця ми дізнаємося 14 травня.