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Росіяни не зможуть голосувати за учасників Євробачення 2022

3 Травня 2022, 14:48
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
евровидение

Жителі Росії не зможуть голосувати за учасників міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, який стартує в італійському Турині 10 травня.

За словами виконавчого продюсера Клавдіо Фазуло, таке рішення було ухвалене через те, що Росія не бере участь у заході. А підтримати учасників своїм голосом можуть лише мешканці тих країн, які боротимуться за перемогу на Євробаченні 2022.

– Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території, – заявив Фазуло.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої країни Росію відсторонили від участі у Євробаченні 2022.

Напередодні ціла низка країн звернулася до оргкомітету міжнародного конкурсу, щоб ті дискваліфікували Росію.

Цьогорія Україну на Євробаченні 2022 предсталятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Музиканти виступатимуть у першому півфіналі (10 травня) під номером 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а переможця ми дізнаємося 14 травня.

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Джерело
РИА Новости
Теги
Євробачення, Росія
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