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Національний орнамент і сонце: відео другої репетиції Kalush Orchestra на Євробаченні

4 Травня 2022, 16:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Національний орнамент і сонце: відео другої репетиції Kalush Orchestra на Євробаченні
Джерело: Eurovision

Українські представники Kalush Orchestra провели другу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

У номері глядачі побачать проекцію у вигляді національних орнаментів, сонця, жіночі очі та руки. Також є підсвічування в кольорах прапора України.

Нагадаємо, першу репетицію Kalush Orchestra на сцені Євробачення 2022 провели 30 квітня. Тоді ми побачили, що фронтмен колективу Олег Псюк виступатиме у блискучому жилеті та своїй фірмовій рожевій панамці.

В інших учасників Kalush Orchestra будуть костюми з бахроми у чорному, червоному та жовтому кольорах.

Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія) через торішню перемогу рок-гурту Maneskin. Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі конкурсу 10 травня під шостим номером.

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Теги
Kalush, Євробачення
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