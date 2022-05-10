Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, как украинскую группу встретили на международном песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине.

По словам артиста, многие участники из других стран поддерживают их, а также расспрашивают о событиях в Украине.

– Все расспрашивают о родных, о ситуации в Украине, таким образом проявляют большой интерес. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас. Сегодня всем нужно быть сплоченными. И мы здесь для того, чтобы показать, что наша культура есть, украинская музыка живая и имеет свой уникальный, очень красивый почерк, – сказал певец.

Псюк отметил, что победа Kalush Orchestra является чрезвычайно важной для Украины.

– Сейчас мы первые по букмекерам, но до начала войны мы были в топ-5. Но как бы то ни было, эта победа будет посвящаться всей Украине и большое спасибо всем, кто поддерживает нас, Украину, украинскую музыку. Мы здесь для того, чтобы принести победу, потому что победа для Украины является важной во всех возможных аспектах, – сказал солист Kalush Orchestra.

Также Олег рассказал о фите с известной группой The Rasmus, которая в этом году будет представлять Финляндию на Евровидении 2022. По его словам, участники сразу нашли общий язык и сняли совместное видео с первого раза.

— The Rasmus – это вообще группа моего детства. Я еще помню их хиты с 2004-2005 годов. С ними работалось очень легко. Видео, которое все видели в социальных сетях, мы сняли с первого раза. Мы просто пришли, один раз отрепетировали и сняли. Такие штуки бывают очень редко, поэтому видно, что ребята – профессионалы, – добавил Псюк.

Напомним, что группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале Евровидения 2022, который состоится сегодня, 10 мая в 22.00. Коллектив выйдет на сцену в Турине под номером шесть.

Букмекеры предвещают победу представителям Украины на Евровидении. Шансы Kalush Orchestra оценивают в 49%, тогда как на втором месте Италия – 15%.

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