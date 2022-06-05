Українського виконавця Володимира Дантеса заскочили за спільним проведенням часу з ексдружиною нового хлопця Дорофєєвої Дашою Кацуріною.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Даша показала кадри, на яких готує печиво разом з чоловіком.

Обличчя незнайомця вона не показала, проте за татуюванням на руці уважні шанувальники впізнали Володимира Дантеса.

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Згодом Даша вирушила садити рослини на літній терасі свого закладу. Вона оприлюднила фото з квіткою, на якому знову показала лише руку Дантеса.

Зазначимо, що чутки про роман Володимира Дантеса з ексдружиною нового хлопця Наді Дорофєєвої з’явилися у мережі відразу після того, як співак привітав Дашу Кацуріну з днем народження.

До того ж останнім часом вони почали все частіше з’являтися у соціальних мережах одне одного, підігріваючи інтерес підписників.

Раніше Дантес зізнавався, що він вже оговтався від розриву з Дорофєєвою, тому готовий до нових стосунків.