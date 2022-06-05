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Пекли печенье и сажали цветы: Дантеса “спалили” с экс-женой нового парня Дорофеевой

5 июня 2022, 11:57
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Дантес, Кацуріна

Украинского исполнителя Владимира Дантеса застукали за совместным времяпрепровождением с экс-женой нового парня Дорофеевой Дашей Кацуриной.

В сториз на личной странице в Instagram Даша показала кадры, на которых готовит печенье вместе с мужчиной.

Лицо незнакомца она не показала, однако по татуировке на руке внимательные поклонники узнали Владимира Дантеса.

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Потом Даша отправилась сажать растения на летней террасе своего заведения. Она обнародовала фото с цветком, на котором снова показала только руку Дантеса.

Отметим, что слухи о романе Владимира Дантеса с экс-женой нового парня Нади Дорофеевой появились в сети сразу после того, как певец поздравил Дашу Кацурину с днем ​​рождения.

К тому же в последнее время они стали все чаще появляться в социальных сетях друг друга, подогревая интерес подписчиков.

Ранее Дантес признавался, что он уже оправился от разрыва с Дорофеевой, поэтому готов к новым отношениям.

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