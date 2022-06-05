Украинского исполнителя Владимира Дантеса застукали за совместным времяпрепровождением с экс-женой нового парня Дорофеевой Дашей Кацуриной.
В сториз на личной странице в Instagram Даша показала кадры, на которых готовит печенье вместе с мужчиной.
Лицо незнакомца она не показала, однако по татуировке на руке внимательные поклонники узнали Владимира Дантеса.
Потом Даша отправилась сажать растения на летней террасе своего заведения. Она обнародовала фото с цветком, на котором снова показала только руку Дантеса.
Отметим, что слухи о романе Владимира Дантеса с экс-женой нового парня Нади Дорофеевой появились в сети сразу после того, как певец поздравил Дашу Кацурину с днем рождения.
К тому же в последнее время они стали все чаще появляться в социальных сетях друг друга, подогревая интерес подписчиков.
Ранее Дантес признавался, что он уже оправился от разрыва с Дорофеевой, поэтому готов к новым отношениям.