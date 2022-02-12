Гурт Kalush Orchestra пригрозила організаторам відбору на Євробачення 2022 судом, оскільки вважає результати у фіналі конкурсу сфальсифікованими.

Річ у тому, що ведучий Нацвідбору кілька разів плутався під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Дивлячись на конверт, він сказав, що два бали отримує Cloudless, але потім заявив, що два бали відходить Our Atlantic. Все б нічого, але потім трапляється аналогічна ситуація. Ведучий сказав, що два бали забирають Cloudless, а Our Atlantic – три. Плутанина й надалі продовжилася.

Потім із великого екрана просто зникла турнірна таблиця.

Ситуацію в свої руки взяла Тіна Кароль, але потім член правління НСТУ Ярослав Лодигін взяв мікрофон та оголосив результати самостійно.

– Він плутався. Уся країна це бачила. Нас зараз дивляться дев’ять тисяч людей (йдеться про трансляцію в мережі зі сторінки Kalush). Можете пояснити, що тут фальсифікація? Мені здається, що тут є місце фальсифікації. Покажіть офіційну інформацію. Ви готові вирішувати це у судовому порядку? – заявив Олег Псюк.

Загалом хлопці з Kalush Orchestra не вимагали, щоб їм віддавали перемогу у конкурсі. Вони попросили, щоб показали аркуш із результатами. Проте їм відмовили. Перепалка продовжилася у колуарах між Ярославом Лодигіним та Олегом Псюком.

Загалом дивна вимога, оскільки Kalush Orchestra і так отримали вісім балів від глядачів.